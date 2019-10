Kriminalität Im Hepatitis-Skandal: Noch vieles unklar In einer Klinik in Nordschwaben soll ein Narkosearzt Dutzende Patienten angesteckt haben. Er war wohl medikamentenabhängig.

Merken

Mail an die Redaktion An der Donau-Ries Klinik weist ein Schild auf die Notaufnahme hin. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archiv

Donauwörth.Rund ein Jahr nach dem Bekanntwerden des Hepatitis-Skandals in Schwaben sind die Ermittlungen weiterhin nicht abgeschlossen. Ein Narkosearzt der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth soll bei Operationen Dutzende Patienten mit Hepatitis C angesteckt haben.

Nachdem der Skandal im Oktober 2018 öffentlich wurde, hat das Gesundheitsamt etwa 60 infizierte Patienten ermitteln können. Bei den meisten davon ist nach Ansicht von Gesundheitsamtschef Rainer Mainka eindeutig, dass diese von dem Anästhesisten infiziert wurden. Der Mediziner arbeitet nicht mehr in dem nordschwäbischen Krankenhaus.

1714 Patienten wurden angeschrieben

Die strafrechtliche Untersuchung des Falls liegt bei der Augsburger Staatsanwaltschaft. Die polizeilichen Ermittlungen seien weit fortgeschritten, aber noch nicht ganz abgeschlossen, erklärte Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai. Die Kripo habe mehr als 70 Zeugen, darunter alle Geschädigten, vernommen. Wie die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe abschließend bewerten wird, ist noch nicht absehbar.

Die Verteidiger des Narkosearztes haben angekündigt, dass sie sich vor Abschluss der Ermittlungen nicht äußern wollen. Der Arzt litt nach Behördenangaben selbst an Hepatitis C und war medikamentenabhängig. Wie er seine Patienten möglicherweise infiziert hat, ist noch unbekannt.

Das Gesundheitsamt hat insgesamt 1714 Patienten des beschuldigten Mediziners angeschrieben und zu einem Test aufgefordert. Von mehr als 97 Prozent der Betroffenen liegen Ergebnisse vor, einige Patienten leben im Ausland und sind für die Behörden nicht greifbar.

Bei 44 Patienten gibt es laut Mainka eine komplette Übereinstimmung mit der Hepatitiserkrankung des Mediziners, auch der sogenannte Genotyp und ebenso der Subtyp seien gleich. Dies deute eindeutig auf den Narkosearzt als Quelle hin. „Es gibt keine andere Erklärung“, sagte der Amtsarzt. Bei sechs Patienten habe der Subtyp nicht festgestellt werden können, bei sieben seien nach einer Hepatitis-Erkrankung nur noch Antikörper gefunden worden. Fünf zusätzliche Fälle stuft das Amt als fraglich ein.

Hepatitis C heilt in vielen Fällen zwar von selbst aus, kann bei Kranken im schlimmsten Fall nach einigen Jahrzehnten allerdings auch schwere Spätfolgen wie Zirrhose oder Leberkrebs verursachen. Dies kann nach Angaben der Deutschen Leberhilfe der Fall sein, wenn eine akute Infektion chronisch wird und nicht behandelt wird.

Hier geht es zum Ressort Panorama