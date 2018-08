Interview Im Kampf gegen Feinstaub noch am Anfang Laut Michael Kabesch, Chefarzt und Lungenfacharzt, täuscht das feinstaub-freundliche Wetter über die schlechte Luft hinweg.

Von Jana Wolf

Unsere erhobenen Luftwerte sind besser als erwartet. Grund genug zur Entwarnung für die Region?

So einfach ist es leider nicht. In den vergangenen Wochen hatten wir feinstaub-freundliches Wetter. Wir haben in Regensburg die unmögliche Situation mit dem Autobahnkreuz mitten in der Stadt. Diese Verkehrsführung kommt aus einer Zeit, in der man Feinstaubfolgen nicht abgesehen hat. Feinstaub ist heute Nummer eins Killer weltweit.

Klingt drastisch. Kann man die Todes- und Krankheitsfälle durch Feinstaubbelastung in der Region beziffern?

Nein, die Zahlen lassen sich nicht auf einen Ort herunterbrechen. Bei Belastungen von außen kommen viele Faktoren zusammen, zum Beispiel: Raucht jemand zusätzlich oder ist man Passiv-Rauch ausgesetzt? Kinder, alte und vorerkrankte Menschen sind generell anfälliger für Atemwegserkrankungen als junge, leistungsfähige Menschen. Große Studien aber zeigen: Die Aussetzung Belastung durch Wohnen an viel befahrenen Straßen macht medizinisch gesehen einen Unterschied.

Kleine Partikel gelten als gefährlicher als größere. Warum eigentlich?

Für größere Partikel hat der Körper gute Abwehrmechanismen, viel wird in der Nase gefiltert. Je kleiner die Partikel, desto tiefer dringen sie in die Lunge ein. Partikel der Größe PM10 zu messen, wie es das Umweltbundesamt macht, bringt eigentlich nichts. PM10 ist der Elefant unter dem Feinstaub, obwohl unser Problem die Mäuse sind.

In Regensburg wurde immerhin eine Umweltzone eingerichtet. Macht das einen Unterschied?

Bei 80000 Pendlern täglich fallen 3000 Fahrzeuge mehr oder weniger nicht wirklich ins Gewicht. Die Umweltzone kann nur ein Anfang sein.

Wie sollte dann es weitergehen?

Wir brauchen einen komplett anderen Zugang zum Verkehr: weniger Pendler in der Stadt, mehr Stadtbahnen, autonomes Fahren und mehr Vernetzung, um Fahrten zu sparen. Alles, was wir an Innovation vorantreiben, um den Verkehr sauberer zu machen, wird durch steigendes Verkehrsaufkommen gekontert. Wir brauchen dringend neue Konzepte, um Fahrten zu sparen.

