Sport Im Landtag steht nun 1860er-Stammtisch FDP gibt den Anstoß. Die Löwen sind fraktionsübergreifend Herzenssache. Nürnberg-Fans ziehen auch wegen Söder-SMS gleich.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Ehrengast beim ersten Stammtisch: Der 1860er-Präsident Robert Reisinger. Unser Bild zeigt von links Max Deisenhofer (Grüne), Hep Monatzeder (Grüne), Inge Aures (SPD), Manfred Eibl (Freie Wähler), Martin Hagen (FDP), Markus Büchler, Robert Reisinger, Markus Rinderspacher (SPD), Martin Bachhuber (CSU), Hans Herold (CSU) und Klaus Adelt (SPD). Foto: Schröpf

München.Fans des Drittligisten 1860 München eint Leidensfähigkeit und das Talent, auch aus Niederlagen Hoffnung zu schöpfen. Ein harter Kern dieser Unerschütterlichen hat sich im Landtag zusammengefunden, um den „Sechzigern“ moralischen Beistand zu leisten. Der Anstoß kam von FDP-Fraktionschef Martin Hagen. „Ich stehe nie auf der Seite der Sieger, sondern immer auf der Seite meines Herzens“, scherzt er am Dienstagabend beim Premieren-Stammtisch. Wer es sich gerne einfach mache, sei Fan des FC Bayern oder Abgeordneter der CSU. 1860er-Präsident Robert Reisinger, der als Ehrengast in den Landtag gekommen ist, rührt so viel Zuspruch. „Eine super Sache. Das freut mich, dass wir eine solche Aufmerksamkeit im Landtag bekommen.“ Er habe gedacht, hier sei alles „politisch schwarz und sportlich rot“.

Es ist nicht der erste Löwen-Stammtisch im Maximilianeum. SPD-Urgestein Franz Maget organisierte vor vielen Jahren ein Treffen. Ein einmaliges Schauspiel, wie sich Teilnehmer von damals am Dienstag erinnern. Nach Magets Ausscheiden aus dem Landtag schlief die Sache ganz ein. Bis FDP-Mann Hagen die Initiative ergriff. Politische Farben sollen bei den Sechziger-Fans aber keine Rolle spielen. Der Stammtisch ist fraktionsübergreifend besetzt. Nur die AfD sparte Hagen bei seinen Einladungen an alle Abgeordneten aus. „1860 ist ein Verein mit Spieler aus allen Herren Länder. Da passt es nicht dazu, wenn man eine fremdenfeindliche Haltung hat.“

„Wir sind eine kleine Gruppe, aber leidenschaftliche Sechszger.“ Lena Motzer, stellvertretende Pressesprecherin der Landtags-Grünen



Zu den Stammtischmitgliedern der ersten Stunde zählen am Dienstag unter anderem Landtagsvizepräsident Markus Rinderspacher (SPD) und Landtagsvizepräsidentin a. D. Inge Aures (SPD). Aus Ostbayern, wo sich die Löwen traditionell auf zahlreiche treue Fans stützen können, ist mit Manfred Eibl (Freie Wähler) ein niederbayerischer Abgeordneter am Start – und mit der stellvertretenden Grünen-Pressesprecherin Lena Motzer eine Oberpfälzerin. „Wir sind eine kleine Gruppe, aber leidenschaftliche Sechszger“, sagt die 33-Jährige aus Laaber (Lkr. Regensburg). Motzer fiebert seit ihrem 16. Lebensjahr mit den Löwen mit. „Ein Freund meiner Eltern hat mich immer ins Stadion mitgenommen – das war damals noch das Olympiastadion.“

Hagen will den Stammtisch zwei bis vier Mal im Jahr einberufen und Repräsentanten des Vereins, des Trainerstabs oder auch Spieler dazubitten. Sogar ein Probetraining für die Abgeordneten schwebt ihm vor. 1860-Präsident Reisinger bietet am Dienstag aber zunächst eines mit der Boxabteilung an, nicht mit der Fußballabteilung. Er berichtet über die Lage der Löwen, die von Geldknappheit und dem kreativen Jonglieren mit begrenzten Möglichkeiten geprägt ist. Sein Amt sei sicher nicht unbedingt „vergnügungssteuerpflichtig“, mache aber trotzdem unheimlich viel Spaß, sagt er. „Wenn man ein blaues Herz hat, ist man auch bereit, gewisse Dinge in Kauf zu nehmen“.

So schlecht schaut es aktuell ohnehin nicht aus. Die Löwen werden mit Michael Köllner von einem Oberpfälzer trainiert. Der Klub liegt in der Tabelle auf Platz 10 – mit nur ein paar Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Das Thema Aufstieg in die zweite Bundesliga ist deshalb 18 Spieltage vor Saisonende für echte Löwen-Fans längst nicht abgehakt.

Söder schiebt für 1. FC Nürnberg an

Dem Landtag steht unterdessen bereits die nächste Stammtisch-Gründung bevor. Auch der 1. FC Nürnberg, derzeit in der zweiten Liga auf Platz 16, kann jedwede Rückendeckung vertragen. Regierungschef Markus Söder, Clubfan seit Kindesbeinen, schiebt am Dienstagmittag an und ermuntert den Nürnberger CSU-Abgeordneten und Parteifreund Jochen Kohler per SMS, in Sachen Fantreue mit den Löwenanhängern gleichzuziehen. Kohler steht bei diesem Appell längst in den Startlöchern. Beim Neujahrsempfang des Clubs am Freitag will er erste Gespräche führen. Der 1. FC Nürnberg-Stammtisch soll ebenfalls überfraktionell sein, kündigt er an, mit einer Besonderheit: Hier fachsimpelt der Ministerpräsident mit. „Ich würde ihm auch die Mitgliedsnummer 1 geben.“

Weitere Nachrichten aus der bayerischen Landespolitik finden Sie hier!