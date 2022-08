Deutschlandweiter Vergleich Im Mai noch günstigstes Bundesland: In Bayern ist der Sprit derzeit am teuersten von Jonathan Ederer

Merken

Mail an die Redaktion Die Spritpreise variieren innerhalb Deutschlands stark. Besonders teuer sind Benzin und Diesel derzeit in Bayern. −Symbolbild: Daniel Reinhardt

Nirgends in Deutschland sind die Spritpreise derzeit höher als in Bayern. Auffällig ist, dass die Situation vor drei Monaten noch eine ganz andere war: Damals konnte man in Bayern noch am billigsten tanken.

Ein Tankparadies ist Bayern dieser Tage nicht: Deutschlandweit sind im Freistaat die Spritpreise am höchsten. Das ging am Donnerstag aus einer . Im regionalen Vergleich gebe es dabei Unterschiede von bis zu 21 Cent pro Liter Superbenzin. Beim Diesel sind es 19 Cent - mit einem eindeutigen Gefälle zwischen Nord- und Süddeutschland.







Diesel und Benzin in Bayern am teuersten

Sowohl Diesel als auch Super sind in Teilen Bayerns am teuersten - doch es gibt innerhalb des Freistaats Unterschiede. Im Südosten etwa muss man mehr fürs Tanken zahlen als in anderen Regionen. Am günstigsten ist der Sprit in Franken.

Lesen Sie dazu auch:

Der Durchschnittspreis des Superbenzins in den bayerischen Regionen variiert von 1,73 Euro pro Liter bis zu 1,94 Euro. Für den Liter Diesel wurde zwischen 1,86 und 2,05 Euro verlangt.

Im Mai waren die Spritpreise in Bayern noch besonders niedrig

Das Bundeskartellamt nannte Gründe für diese Entwicklung: Zum einen der niedrige Pegelstand des Rheins, der die Transporte nach Bayern erschwere. Auch eingeschränkte Produktionskapazitäten bei Raffinerien in Bayern und Österreich würden eine Rolle spielen.

Auffällig ist, dass die Spritpreise in Bayern noch Mitte Mai die niedrigsten in ganz Deutschland waren. Der Liter Super E10 kostete damals 2,05 Euro und war um über 9 Cent billiger als im damals teuersten Bundesland, Sachsen Anhalt. Teuerstes Diesel-Bundesland war damals Schleswig-Holstein.

− dpa/jed