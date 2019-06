Glaube Im NewsBlog: Fußwallfahrt nach Altötting MZ-Reporter Sebastian Böhm pilgert mit Tausenden Gläubigen aus der Oberpfalz nach Altötting. Hier berichtet er von unterwegs.

Regensburg.Am Donnerstag vor Pfingsten machen sich um 7.15 Uhr Tausende Gläubige aus der Oberpfalz auf den Weg nach Altötting. 111 Kilometer legen die Pilger in drei Tagen zurück. MZ-Redakteur Sebastian Böhm schließt sich in diesem Jahr der Oberpfälzer Fußwallfahrt an und berichtet im NewsBlog von unterwegs.