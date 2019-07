Wirtschaft Im ostbayerischen Handwerk läuft es rund Die Betriebe bleiben laut einer Umfrage optimistisch. Im Schnitt wartet man in Ostbayern 11,7 Wochen auf einen Handwerker.

Ein Bäcker- und Konditormeister legt in der Backstube eines Betriebs Baguettes aus dem Ofen auf ein Brett.

Regensburg.Während die exportabhängige Industrie gerade von einer Konjunkturdelle geplagt wird, knüpft das ostbayerische Handwerk mit ausgezeichneten Konjunkturdaten an erfolgreiche Quartale aus dem Spitzenjahr 2018 an. Lediglich fünf Prozent der Handwerksbetriebe haben bei der Umfrage zum 2. Quartal 2019 der Handwerkskammer

Niederbayern-Oberpfalz angegeben, mit ihrer Geschäftslage unzufrieden zu sein. „Das ist der niedrigste Wert seit knapp 30 Jahren und spiegelt die ausgezeichnete konjunkturelle Lage im Moment wider“, kommentiert Jürgen Kilger, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, den aktuellen Konjunkturbericht in einer Mitteilung.

Bau- und Lebensmittelgewerbe stark

94 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass sich ihre Geschäftslage in den kommenden drei Monaten fortsetzen oder verbessern wird. „Stark ist das Geschäftsklima weiterhin speziell im Baubereich, aber auch im Lebensmittelgewerbe und im Gesundheitsgewerbe ist der Index im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen“, sagt Kilger. Ein Ausnahme bilde das Kfz-Gewerbe, dort profitierten deutlich weniger Betriebe von der starken privaten Nachfrage.

Mehr Umsatz und höhere Preise

Die Auftragslage im Handwerk ist sehr gut, die Betriebsauslastung hat erneut angezogen und erreicht im Langzeitvergleich einen neuen Höchststand. Mit Konsequenzen für die Verbraucher: Im Durchschnitt wartet man in Ostbayern 11,7 Wochen auf einen Handwerker. Mit dieser Entwicklung geht eine hohe Umsatzdynamik einher: Laut Umfrage hat rund ein Drittel der Betriebe seine Umsatzzahlen gesteigert. Eine ähnliche Entwicklung ist auch bei den Verkaufspreisen auszumachen, die ein Viertel der Betriebe erhöht hat.

„Weiterhin profitieren große Teile des Handwerks in Niederbayern und der Oberpfalz von einer sehr hohen Nachfrage. Dabei schlägt sich die stabile Binnenkonjunktur auch in den Zahlen des ostbayerischen Handwerks nieder“, so Kilger weiter. Das ostbayerische Handwerk sei optimistisch, dass die positive Entwicklung anhalte. „Dabei ist es aber auf eine robuste Gesamtwirtschaft und eine weiterhin starke Inlandsnachfrage angewiesen.“ Nach Anzeichen einer sich abschwächenden Gesamtkonjunktur erwarte man die richtigen Impulse von der Politik.

