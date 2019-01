Wetter Im Panzer gegen den Schnee Während sich die Lage im Bayerischen Wald entspannt, schneit es im Alpenraum unaufhörlich weiter. Wir geben einen Überblick.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion In Berchtesgaden ist die Bundeswehr zur Unterstützung angerückt. Foto: Bernd März/dpa

Nationalpark sperrt Besucherzentren

Nach den Tiergehegen und dem Haus der Wildnis, die bereits seit Anfang der Woche nicht mehr zugänglich sind, hat der Nationalpark Bayerischer Wald am Donnerstag auch die Besucherzentren Lusen und Falkenstein sowie eine Reihe von Wegen komplett gesperrt – bis vorerst Montag. „Sicherheit geht hier eindeutig vor“, betonte Nationalparkleiter Dr. Franz Leibl. „Wir raten allen Winterwanderern und Langläufern dringend davon ab, den Wald zu betreten.“ Deshalb wurden auch alle Führungen des Nationalsparks vorerst abgesagt, ebenso sind die Loipen nur noch stark eingeschränkt nutzbar. Beeinträchtigungen könne es auch bei den Schutzhäusern sowie beim Baumwipfelpfad geben, teilte die Nationalparkverwaltung mit.

In den Landkreisen Regen und Freyung-Grafenau wieder Schule

Während sich die Kinder in mehreren Landkreisen in Oberbayern und Schwaben am Freitag über einen weiteren schulfreien Tag freuen dürfen, soll in Niederbayern wieder regulärer Unterricht stattfinden. Das teilten die Landkreise Regen und Freyung-Grafenau mit. Die Straßen seien wieder überall befahrbar, auch wenn die Schneebruchgefahr – vor allem in den Höhenlagen – weiterhin hoch sei. Autofahrer werden weiterhin aufgefordert, nur in Winterausrüstung die Höhenlagen im Bayerischen Wald zu befahren, schreibt das Landratsamt Regen. Im Landkreis Deggendorf konnten am Donnerstag alle gesperrten Straßen einschließlich der Rusel-Strecke wieder geöffnet werden.

Bergwachten müssen zu Krankenbergungen ausrücken

Auch Krankentransporte können in schneereichen Gebieten zu einer Herausforderung werden. Die Bergwacht Vorderer Bayerischer Wald rückte am Mittwoch mit den Bergwachten Arnbruck und Viechtach zu einem Einsatz aus. Ein Einödhof war bei heftigem Schneefall nur noch mit einem Kettenfahrzeug zu erreichen. Wie die Bergwacht Arnbruck meldete, wurde die erkrankte Person mit dem Spezialfahrzeug zunächst aus dem eingeschneiten Gelände geholt und dann an einer Verbindungsstraße bei Heitzenzell an den Rettungsdienst übergeben. In den Alpenregionen sind Fahrzeuge des Bayerischen Roten Kreuzes mit Allradantrieb im Einsatz. Wo die nicht mehr weiterkommen, rückt die Bergwacht aus und räumt die Wege frei. „Durch den Schnee verlängert sich die Anfahrtszeit zu Patienten und Klinken, die medizinische Versorgung ist aber nicht beeinträchtigt“, sagte ein BRK-Sprecher.

Ski- und Rodelpisten Arber: Am Arber sind die Pistenverhältnisse ausgezeichnet, sagt Sprecher Andreas Stadler. Allerdings ist derzeit nur das kleine Skigebiet geöffnet – und damit drei von sieben Liftanlagen. Die Rodelpisten sind geschlossen. „Das kann sich aber bis zum Wochenende noch ändern.“ Entscheidend werde neben weiteren Schneefällen auch die Stärke der Windböen sein. „Wenn der Wind zurückgeht, könnten wir das ganze Skigebiet und alle 14 Pisten öffnen“, sagt Stadler. Laut dem Deutschen Wetterdienst ist allerdings am Samstag mit „gebietsweise starken bis stürmischen, in den Hochlagen Sturmböen“ zu rechnen. Deshalb entfällt heute auch das Flutlichtfahren am Arber. Die Zufahrtsstraßen sind alle frei.

Hohenbogen: In dem kleinen Skigebiet sind ab Samstag alle drei Lifte geöffnet. Am Freitagabend findet das erste Flutlichtfahren statt. Außerdem werden Kurse im Airboarden stattfinden. Dabei liegen die Sportler bäuchlings auf einem luftgepolsterten Schlitten mit Haltegriffen und integrierten Kufen zum Lenken und Bremsen. Geplante Termine sind 13. und 26. Januar sowie 23. Februar. Kurse kosten ab 25 Euro. Voranmeldung erwünscht.

Pröller: Alle drei Lifte sind im Skidreieck St. Englmar ab heute in Betrieb. Abendabfahrten bis 22 Uhr sind möglich.

Geißkopf: Vier von sieben Liften haben geöffnet. Zwei Kilometer Rodelbahn sind präpariert. Talabfahrten möglich. Mittwoch bis Samstag ist Flutlichtbetrieb bis 22 Uhr.

Hochficht: Mit 165 Zentimeter griffigem Schnee wirbt das Familienskigebiet Hochficht im Dreiländereck. Alle Zufahrten sind wieder freigeräumt und alle Lifte sind in Betrieb.

Ochsenkopf: Einschließlich Freitag bleiben die Lifte aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Drei Landkreise mit Katastrophenalarm

Nach weiter anhaltenden Schneefällen hat das Landratsamt für das südliche Berchtesgadener Land am Donnerstag den Katastrophenfall ausgerufen. Im Ortsteil Buchenhöhe auf rund 1000 Metern Höhe sitzen rund 350 Menschen fest, weil die einzige Zufahrtsstraße wegen der Schneemassen gesperrt ist. Die abgeschnittenen Bewohner und Mitarbeiter eines Asthma-Zentrums werden von Soldaten der Bundeswehr transportiert und versorgt. Die Bundeswehr und ihre Gebirgsjäger sollen nun auch dabei helfen, Dächer von der Schneelast zu befreien. „Auf den Dächern liegen zum Teil jetzt schon anderthalb bis zwei Meter Schnee“, sagte Bürgermeister Franz Rasp (CSU). Am Nachmittag rief auch der Landkreis Traunstein den Katastrophenfall aus. Das Landratsamt übernehme die Koordination der Einsatze der verschiedenen Rettungs- und Hilfsorganisationen, teilte ein Sprecher mit. Die schweren Schneemassen seien eine Gefahr für die Menschen in der Region. Auch auf die Hilfe der Bundeswehr werde man zugreifen. Unverändert ist die Lage im Landkreis Miesbach. Dort gilt seit Montag der Katastrophenfall.

Winterliche Straßenverhältnisse machen es den Autofahrern schwer

Innerhalb von drei Stunden fielen in der Nacht zu Donnerstag in Oberfranken rund 40 Zentimeter Neuschnee und brachten den Verkehr auf der Autobahn 72 zum Erliegen. Im Berufsverkehr staute sich die Kolonne auf 25 Kilometer von Plauen bis über die Bayerische Landesgrenze. Rettungskräfte versorgten die stundenlang eingeschlossenen Autofahrer mit heißen Getränken. Im südlichen Oberbayern kam es bis Donnerstagmittag auf glatten Straßen zu bis zu 100 Unfällen, schätzte eine Polizeisprecherin. In Niederbayern wurden rund 25 Verkehrsunfälle gemeldet. Der Zugverkehr im Bayerischen Wald und im Oberland bleibt eingeschränkt.

In Österreich sitzen immer mehr Touristen fest

Meteorologen erwarten in Österreich weitere Schneemassen. Zu vielen Orten wurden die Zufahrtsstraßen gesperrt. Dadurch sitzen immer mehr Touristen fest. Obertauern, Lech, Zürs und Hallstatt sind nicht erreichbar.