Corona Im Parcours zurück in die Schule Auch die Erstklässler haben wieder Unterricht. Wir haben nachgefragt, wie der erste Tag mit vielen Regeln gelaufen ist.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Ein Stück zurück in die Normalität: Auch die Erst-, Fünft- und Sechstklässler haben sei Montag wieder Unterricht. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Schwandorf.Auf der Homepage der Lindenschule in Schwandorf begrüßen Schüler mit Regenbogenbildern die Besucher. „Alles wird gut“, steht unter den bunten Kunstwerken. Die Motivationshilfe hat nun ausgedient. Nach Wochen des Homeschoolings kehren immer mehr Schüler in den Unterricht zurück. Am Montag wurden die ersten Klassen an den Grundschulen sowie die fünften Klassen an den Mittelschulen und die fünften und sechsten Klassen an den Realschulen und Gymnasien empfangen. „Die Freude über das Wiedersehen war bei unseren Erstklässlern groß“, sagt Konrektor Oliver Gräml. Mit den wachsenden Schülerzahlen steigen aber auch die logistischen Herausforderungen.

