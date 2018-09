Bühne Im Reich der Theaterschätze In Mainkofen können Theatergruppen aus einem besonderen Fundus schöpfen. Ein Blick hinter die Kulissen.

von Melanie Bäumel-Schachtner

Stets bereit für die Anprobe: Laienspielberater Peter Glotz (links) und Fundusleiterin Elisabeth Weickmann (2. v. re.) beraten Sabine und Reinhart Hoffmann vom Theater Nikola in Landshut, die neue Kostüme für die nächste Aufführung suchen.

Mainkofen.Es gibt eine ganz besondere Schatzkammer in Niederbayern. Sie steckt voller Magie, sie atmet Theaterluft, sie entführt in die Welt von Shakespeare und Schiller, in das Reich der Komödien und Bauernschwänke. Es sieht nach großem Theater aus im Reich von Elisabeth Weickmann. Ordentlich aufgereiht, findet sich im Obergeschoss und auf dem Dachboden eines geräumigen Hauses auf dem Gelände des Bezirksklinikums Mainkofen im Landkreis Deggendorf ein wahrer Bühnenschatz. Der türkisfarbene Königsmantel mit falschem Hermelinbesatz hängt neben dem Barockkleid aus Samt mit Spitzen und Borten, die alte grasgrüne Polizeiuniform neben dem gediegenen Frack. In anderen Zimmern sind Hüte verschiedenster Epochen zu finden, alte Koffer, Gürtel und Schmuck, Geschirr, Uhren, Bilder, Torten aus Plastik, ein Totenkopf und diverse Hirschgeweihe.

Elisabeth Weickmann ist die Herrin über den Kostüm- und Requisitenfundus im Laienspielzentrum des Bezirks Niederbayern. Dort können sich Laienspielgruppen aus ganz Niederbayern kostenlos ihre Kostüme für ihre Aufführungen ausleihen. Dieser Service ist laut Laienspielberater Peter Glotz, der den Theatergruppen mit Rat, Tat und Fachwissen zur Seite steht, ziemlich einmalig in Bayern.

Man nimmt nicht alles

Die Idee geht zurück auf Bezirksheimatpfleger Dr. Max Seefelder, blickt Peter Glotz, seit über 15 Jahren Laienspielberater, zurück. „Viele Theatergruppen hatten ihre einmalig gebrauchten Kostüme abzugeben und wussten nicht, wohin damit“, blickt der Deggendorfer, der in ganz Niederbayern tätig ist, zurück. Also wurde Raum für einen Fundus gesucht und im Klinikum Mainkofen, ohnehin Einrichtung des Bezirks, gefunden. Vor rund zwei Jahren, im Zuge der Umbauten am Klinikum, zog der Fundus schließlich auf dem Gelände um und hat nun in einem historischen Haus richtig viel Platz. Dennoch ist Elisabeth Weickmann streng mit den Dingen, die sie aufnimmt: „Wir nehmen nicht alles und sortieren manches auch wieder aus. Wir müssen den Überblick behalten.“

Das findet auch Peter Glotz gut. „Wir sind keine Rumpelkammer“, sagt er und lässt den Blick über die ordentlich aufgehängten Klamotten und, im Requisitenzimmer, auf die übersichtlich in Regale drapierten Gegenstände, die bei Theateraufführungen gebraucht werden, schweifen. Die Pforten zu dem Reich des Theaterschatzes öffnen sich jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat von 14 bis 18 Uhr zur Ausleihe. Dann hilft Elisabeth Weickmann beim Aussuchen und bei der Anprobe, registriert die Ausleihe und spricht ein mahnendes Wort, damit die Sachen wieder in einem ordentlichen Zustand zurückgegeben werden.

Der Fundus ist ausgelastet Ausgelastet: Die Ausleihe wird laut Elisabeth Weickmann gut angenommen, vor allem zur Theatersaison im Frühjahr und Herbst. Eine Umfrage zum 20. Geburtstag habe ausschließlich positive Resonanz gebracht, freut sie sich.

Berater: Alle Hände voll zu tun hat auch Laienspielberater Peter Glotz. Er ist für rund 120 Laientheatergruppen in Niederbayern zuständig. Der gelernte Regisseur gibt bei der Umsetzung von Stücken Tipps und leitet an, wenn irgendwo etwas hakt. „Ich mache das vor Ort, ich komme zur Probe“, erklärt er.

Heute sind Reinhart Hoffmann und seine Schwiegertochter Sabine nach Mainkofen gekommen. Sie sind vom Theater Nikola in Landshut. Jedes halbe Jahr wird ein neues Stück auf die Bühne gebracht, vieles davon sehr anspruchsvoll. Heute probiert Sabine Hoffmann ein historisches Gewand an. Es passt wie angegossen, sagt sie, während die Funduschefin hinten die Häkchen am Kleid schließt. „Wir sind immer mal wieder hier und sehr dankbar, dass der Bezirk hier so viel macht für Amateurtheater. Wir haben zwar selber einen kleinen Fundus, kommen aber immer wieder gern zur Ausleihe“, begeistert sich Reinhart Hoffmann.

Neu im Repertoire der Requisiten sind zahlreiche Kinderkostüme, darunter Tiermasken und Ritterrüstungen. „Wir hatten vorher wenig für Kinder im Angebot, doch in Landshut hat sich das Kindertheater Landshut aufgelöst und wir haben vieles davon bekommen, alles konnten wir leider nicht aufnehmen“, erklärt die Fundusleiterin. Von Peter Glotz bekommt sie hier vollstes Vertrauen: „Sie hat jahrelang selbst am Theater gearbeitet und weiß genau, was man braucht.“ Mehr als 1000 Kostüme lagern mittlerweile schön präsentiert. „Die gefragtesten Kleidungsstücke sind Dirndl, Uniformen und Klamotten aus den fünfziger Jahren“, weiß die Chefin, die von sich selber sagt: „Diese Aufgabe ist meine Leidenschaft.“ Das Angebot werde immer bekannter, oft kommen auch Privatleute auf sie zu, um etwas abzugeben: „So haben wir jetzt erst alte Fracks bekommen, Uniformjacken und alte Lederhosen, so etwas kriegt man sonst nicht.“

Jetzt strahlen auch Kinder

Das Jubiläum „20 Jahre Kostümfundus“ wurde mit einem Tag der offenen Tür feierlich begangen. Elisabeth Weickmann und Peter Glotz standen zahlreichen Interessierten den ganzen Tag zur Verfügung, beantworteten Fragen und zeigten die Requisiten und Kostüme her. Bei einem kleinen Flohmarkt im Hof gab es Kostüm-Schnäppchen von aussortierten Klamotten zu erstehen. „So fand ein Junge eine Trachtenjacke mit passendem Hut, die ihm wie angegossen passte“, begeistert sich die Funduschefin.

Aber auch Hexenkostüme, Ketten und Hüte waren zu kaufen, und so wechselte so manches Stück ganz spontan seinen Besitzer. Agnes Glotz, ebenso theateraffin wie ihr Mann Peter, spielte mit den Kindern auf dem Dachboden spontane Stücke und erntete dabei viel Begeisterung. Geprobt wurden kleine Märchen und Improvisationstheater. Der Theaternachwuchs von morgen steht schon in den Startlöchern, und auch er ist Peter Glotz sehr wichtig. Die Freude ist daher groß, dass nun auch Kinderkostüme angeboten werden: „Früher mussten wir die Anfragen immer negativ beantworten. Nun haben wir für die Kleinen etwas da, vom Musical- bis zum Tierkostüm“, freut sich Elisabeth Weickmann über leuchtende Kinderaugen. Theater macht eben Groß, aber auch Klein Riesenspaß.

