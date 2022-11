Verhaftung Im Schrank versteckt: Polizei findet Betrüger in Magdeburg

Polizisten haben einen per Haftbefehl gesuchten Betrüger in Magdeburg gefunden - in einem Schrank. Die Beamten hätten den Mann am Donnerstagmorgen in einer Wohnung im südlichen Stadtteil Alt Westerhüsen entdeckt, teilte die Polizei mit. Während der Durchsuchung soll sich der 33-Jährige versteckt haben.

dpa