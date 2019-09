Prozess Im Wahn die eigene Familie erschlagen Ein 42-Jähriger tötete Schwester und Eltern. Die psychische Krankheit des Mannes hatte zu der Tat geführt, urteilten Richter.

Von Christian Eckl

Mail an die Redaktion Eine Schwurgerichtskammer verurteilte einen 42-jährigen Mannes wegen der Tötung seiner Eltern und seiner Schwester. Der Mann wurde aber in die Psychiatrie eingewiesen. Foto: Eckl

Mallersdorf.Freispruch für einen 42-Jährigen, allerdings verbunden mit einer Unterbringung in der Psychiatrie: Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Regensburg sah es als erwiesen an, dass der 42-jährige Stephan B. am 2. März 2019 seine beiden Eltern und seine Schwester zunächst zu Boden schlug, dann mit den Füßen so lange auf ihre Köpfe eintrat, bis sie starben oder dem Tode nahe waren. Eine halbe Stunde später holte der gelernte Elektriker einen Hammer aus der fein säuberlich sortierten Werkstatt seines Vaters, schlug damit mehrfach auf die Köpfe seiner engen Verwandten ein und tötete anschließend noch die beiden Katzen. Doch all dies tat der Niederbayer im Zustand der Schuldunfähigkeit.

Wahnhaftes Gedankengebäude



Vorsitzender Richter Dr. Michael Hammer begründete den Freispruch ausführlich. „Das rationale Motiv der Tat war, dass ihn seine Verwandten wieder ins Bezirkskrankenhaus bringen wollten.“ Dort war der Mann bereits 2018 gewesen, nachdem er den Vater angegriffen hatte. „Dieser Umstand kann aber das Ausmaß der Brutalität nicht begründen“, sagte Dr. Hammer. Weil der Angeklagte in einem wahnhaften Gedankengebäude lebt, das ihn glauben ließ, er sei durch „schwarze Magie“ von seinen Verwandten angegriffen worden, könne er nicht schuldig gesprochen werden. „Dieselben Gründen, die dazu führen, dass er nicht bestraft werden kann, führen aber auch dazu, dass die Allgemeinheit vor ihm geschützt werden muss.“

Während des Prozesses wurde deutlich, dass sich der Zustand des schizophrenen Mannes im Laufe der letzten Jahre deutlich verschlechtert hat. Der Niederbayer war bereits 2007 zu einer Unterbringung in der Psychiatrie verurteilt worden, damals ging es aber um ganz anders geartete Straftaten.

Als früherer Mitarbeiter bei Krones hatte er zusammen mit einem Kollegen Werkzeuge im Wert von über 100 000 Euro gestohlen und auf Ebay verkauft. Die von einem Gericht damals angeordnete Unterbringung in ein Bezirksklinikum wurde damals aber auf Bewährung ausgesetzt..

Schon 2018 tätlicher Übergriff



Schon 2018 kam es zu einem täglichen Übergriff auf den Vater. Die Verwandten reagierten und ließen Stephan B. in ein Bezirkskrankenhaus einweisen. Doch dort wollte er nicht bleiben. Der Vater unterschrieb gegen ärztlichen Rat, sich um seinen Sohn zu kümmern. Im März 2019 stritten Vater und Sohn schließlich darüber, ob sie auf Ökostrom umsteigen sollen. Das war Teil des Wahnsystems, das sich zusehend verfestigt hatte. „Er hatte sich dem Veganismus verschrieben, dagegen ist ja nichts einzuwenden“, sagte ein den Mann lange Jahre behandelnder Regensburger Psychiater im Zeugenstand. „Bei ihm hatte das aber immer mehr fanatische Züge.“

Der Psychiater beschrieb, dass auch die Schwester des Angeklagten bei ihm in Behandlung war. „Sie war eine sehr religiöse Person“. Sie habe ihm geschildert, dass sich der Bruder in seinem Wahn zunehmend verfolgt fühlte. Er setzte seine Medikamente ab, wandte sich einer Geistheilerin zu und nahm Bachblüten statt Psychopharmaka. Auch vor Gericht sagte der Angeklagte immer wieder, er sei von „schwarzer Magie“ verfolgt worden, seine Verwandtschaft habe ihn „telepathisch angegriffen“. Noch 2018 reagierte der Psychiater, weil er den Niederbayern für zunehmend unberechenbar hielt: „Ich habe mich an das Amtsgericht Straubing gewandt, aber da passierte nichts.“ Heute macht sich der Psychiater schwere Vorwürfe, nicht nachdrücklicher an die Behörden herangetreten zu sein. „Ich habe mir natürlich nach der Tat Gedanken gemacht, ob ich die vorläufige Unterbringung hätte beantragen sollen“, räumte er ein. Aber er schätzte den Mann als nicht so gefährlich ein.

Auch Richter Dr. Hammer ging darauf ein, ob es Versäumnisse der Behörden gab und ob die Bluttat vermeidbar gewesen wäre. Er verwies darauf, dass der Vater des Angeklagten „das Ausmaß der Gefahr unterschätzte“.