Anzeige

Kriminalität Imbissbetreiber transportierte kiloweise ungekühltes Fleisch Mit mehreren Kilo ungekühltem Fleisch hat die Grenzpolizei einen Lastwagenfahrer auf der Autobahn 93 bei Gattendorf (Landkreis Hof) aufgegriffen.

Merken

Mail an die Redaktion Schriftzug „Polizei“ auf der Motorhaube eines Funkstreifenwagens. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Gattendorf.Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, wollte der 33-Jährige die Fleisch- und Wurstwaren am Sonntag von seinem Heimatland Bulgarien nach Duisburg bringen, wo er einen Imbiss betreibt. Er habe auch Hackfleisch an Bord gehabt, das tiefgekühlt transportiert werden muss. Die Polizei beschlagnahmte die Ladung und ermittelt nun gegen den Mann.