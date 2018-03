Kunst Imitator Krebs begrüßt Seehofers Wechsel nach Berlin Wolfgang Krebs, Kabarettist und Imitator von CSU-Chef Horst Seehofer, begrüßt dessen Wechsel als Bundesinnenminister nach Berlin. „Als Seehofer bin ich jetzt für die ganze Republik zuständig. Ich steige quasi mit ihm nach Berlin auf“, sagte Krebs der Tageszeitung „Augsburger Allgemeine“ (Samstag). Wenn er Seehofer abseits der Bühne begegne, hätten sie ein kleines Ritual: „Wenn wir uns treffen, sagt er zu mir: Herr Seehofer, wie geht es Bayern? Ich antworte mit seiner Stimme: Herr Ministerpräsident, ich muss Ihnen etwas sagen. Und dann versuche ich, ihm ein politisches Anliegen unterzujubeln.“

Mail an die Redaktion Der Kabarettist Wolfgang Krebs (l.) und Horst Seehofer (CSU). Foto: Tobias Hase/Archiv

Augsburg.So habe er den CSU-Chef einmal gefragt, ob ihn das Foto eines auf der Flucht im Mittelmeer ertrunkenen Jungen nicht anrühre. „Er hat mir gesagt, dass Bayern doch mehr für Flüchtlinge tut als alle anderen Bundesländer. Ich habe gemerkt, dass ihn das schon bewegt“, sagte Krebs. Auch wenn viele Menschen das vielleicht nicht glaubten: „Horst Seehofer ist ein Mensch mit einem großen Herzen. Das passt aber nicht immer mit seinem Beruf zusammen.“

Wenn man heute etwas über Flüchtlinge sage, tobe sofort der Mob im Internet, beklagte Krebs. Aber man müsse sich immer klarmachen, dass in sozialen Medien 5 Prozent der Nutzer 80 Prozent der Nachrichten produzieren. „Ich stelle mir dann immer vor, wie so ein Wutbürger in seiner vermüllten Wohnung zwischen leeren Pizzaschachteln vor seinem Computer sitzt. Von solchen Leuten brauchen wir uns doch keine Meinung diktieren zu lassen.“ Er selbst glaube, dass die überwiegende Masse vernünftig sei, betonte der 51-Jährige. „Die meisten Menschen wollen mit Radikalen - egal, ob von links oder von rechts - nichts zu tun haben.“