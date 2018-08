Luftverkehr

Immer mehr Drohnen an den Flughäfen

Piloten bemerken beim Landeanflug immer häufiger Drohnen im bayerischen Luftraum. Am Münchner Flughafen wurden 2018 bisher zwölf Drohnen gemeldet, fast doppelt so viele wie 2017, als es noch sieben waren. 2016 wurden sechs Drohnen gesichtet, wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) mitteilte. In Nürnberg sahen Piloten am Flughafen 2018 bisher zwei Drohnen, genauso viele wie im Vorjahr. 2016 wurde nur eine Drohne gemeldet.