Gewalt Immer mehr Patienten pöbeln und schlagen Die Aggression im Krankenhaus steigt. Das Klinikpersonal in Regensburg und Neumarkt wird zunehmend attackiert.

Von Marion Koller

Aggression im Krankenhaus: Die Mitarbeiter der Notaufnahmen erleben schlimme Übergriffe.

Regensburg.Schläge, Bedrohungen mit dem Messer, Beleidigungen: Die Kliniken haben mit immer mehr aggressiven Patienten und Angehörigen zu tun – vor allem in den Notaufnahmen. Das bestätigt der Sprecher der bayerischen Krankenhausgesellschaft, Eduard Fuchshuber.

Bei den Barmherzigen Brüdern in Regensburg kam es 2017 und 2018 zu rund 20 aggressiven Vorfällen gegen Ärzte, Pflegekräfte und medizinische Fachangestellte im Notfallzentrum. „Auch ich hätte beinahe mal eine mitgekriegt, war aber schneller“, sagt Dr. Felix Rockmann, Chefarzt des Notfallzentrums. Einige Mitarbeiter haben blaue Flecken davongetragen.

Schreiend durch das Haus gelaufen



Laut Pressestelle blieb den Ärzten ein Patient besonders in Erinnerung, der stark alkoholisiert, schreiend, aggressiv und halb nackt durchs Haus gelaufen ist. Das Personal des Notfallzentrums folgte mit gebührendem Abstand, bis die Polizei eintraf. Als Gründe für Gewalt in der Notaufnahme nennt Dr. Felix Rockmann Alkohol, Drogenentzug und Demenz. Aggressiv werden häufig „Menschen, die aufgrund ihrer Erkrankungen nicht mehr Herr ihrer Sinne sind“. Um Wartezeiten gehe es nie, denn die seien stark reduziert worden. Im Krankenhaus Barmherzige Brüder wacht kein Sicherheitspersonal. „Wir haben einen guten Kontakt zur Polizei, die kommt sofort“, sagt Rockmann.

Mitarbeiter müssen mit Gewalt rechnen

Besonders die verbalen Entgleisungen nehmen am Klinikum Neumarkt zu. Doch auch mit Gewalt müssen die Mitarbeiter rechnen. Drei kürzliche Fälle: Ein pöbelndes Trio verletzt einen Pfleger mit einem Ellenbogencheck. Ein 65-jähriger Patient bedroht das Personal und die herbeigerufene Polizei mit dem Messer. Ein verwirrter 29-Jähriger zückt ebenfalls das Messer.

Patienten rasten in typischen Situationen aus

Sprecher Oliver Schwindl führt zwei typische Situationen an, in denen Betroffene beleidigend werden. Ein Patient wird entlassen, doch Angehörige haben erst später Zeit, um ihn abzuholen. „Wir können nicht warten, weil wir das Bett brauchen“, sagt Schwindl. Oder ein Angehöriger will samstags einen Arzt sprechen, muss aber wegen der dünneren Besetzung warten. In solchen Fällen wird schnell das Personal mit Schimpfworten überhäuft.

Uniklinik beschäftigt einen Sicherheitsdienst

Das Universitätsklinikum Regensburg (UKR) verzeichnet einen leichten Anstieg von Übergriffen. In der Notaufnahme komme es so gut wie jede Woche vor, dass Ärzte und Pflegekräfte körperlich attackiert, beschimpft und beleidigt werden, heißt es aus der Pressestelle. Auf den Stationen passiert das seltener. Das UKR beschäftigt nachts einen Sicherheitsdienst, der bei Bedarf in die Abteilungen gerufen wird. Es besteht aber auch eine sehr enge Kooperation mit der Regensburger Polizei, die im Notfall sofort ausrückt. Damit die Mitarbeiter richtig reagieren, erhalten sie regelmäßig Deeskalationsschulungen und sind daher gut auf aggressive Patienten vorbereitet.

