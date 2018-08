Statistik Immer mehr unter Dreijährige in Bayern besuchen Kita

Mail an die Redaktion Ein Kind spielt in einer Kindertageseinrichtung. Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv

Fürth.Immer mehr Buben und Mädchen unter drei Jahren werden in Bayern in Kindertagesstätten und von Tagesmüttern betreut - im März waren es mehr als 103 000. Nach Angaben des Statistischen Landesamts vom Donnerstag war das ein Plus von gut drei Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Bereits im vergangenen Jahr war die Zahl der unter Dreijährigen in Kinderbetreuung verglichen zu 2016 um fünf Prozent gestiegen. Insgesamt besuchten zum Stichtag Anfang März 2018 rund 570 000 Buben und Mädchen öffentlich geförderte Kitas oder waren bei Tagesmüttern untergebracht - das sind 2,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie die Statistiker in Fürth mitteilten.