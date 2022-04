Anzeige

Fallzahlen Immer weniger Corona-Intensivpatienten Mit sinkenden Corona-Infektionszahlen entspannt sich auch die Lage in Bayerns stark belasteten Intensivstationen etwas.

München.Mit sinkenden Corona-Infektionszahlen entspannt sich auch die Lage in Bayerns stark belasteten Intensivstationen etwas. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten ist in dieser Woche auf unter 300 gesunken, so wenige wie zuletzt im Oktober vergangenen Jahres. Am Donnerstag wurden laut Intensivregister 293 schwerkranke Covid-Patienten in Bayern intensivmedizinisch behandelt. Der Höchststand war Anfang Dezember auf dem Höhepunkt der Delta-Welle mit knapp 1100 Intensivpatienten erreicht worden.

Die Corona-Inzidenz in Bayern ist nach den neuen Zahlen des Robert Koch-Instituts am Donnerstag auf 1103,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gesunken. In absoluten Zahlen meldeten die bayerischen Gesundheitsämter binnen 24 Stunden 25 649 Corona-Fälle und 43 neue Todesopfer. Die tatsächliche Zahl der Infektionen liegt nach Einschätzung der Gesundheitsbehörden höher, unter anderem wegen Meldeverzögerungen und einer Dunkelziffer nicht erkannter Infektionen aus.