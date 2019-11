Gesellschaft Immer weniger Krankenhausbetten in Bayern In Bayern gibt es immer weniger Krankenhausbetten.

Mail an die Redaktion Ein Haltegriff über einem Patienten-Bett in einem Krankenhaus. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild

München.Das geht aus dem Statistischen Jahrbuch für Bayern hervor, das Innenminister Herrmann (CSU) am Freitag in München vorstellte. Demnach lag die Zahl der Betten in allgemeinen Krankenhäusern im Jahr 2017 bei etwas mehr als 50 000. Es ist der bisherige Tiefpunkt eines jahrelangen Abwärtstrends. Im Jahr 2000 gab es noch weit mehr als 60 000 Betten in bayerischen Krankenhäusern.

Jedes Jahr liefert das Jahrbuch einen Überblick über das Leben in Bayern. Rund 165 000 Daten, mehr als 530 Tabellen und Schaubilder auf fast 670 Seiten beleuchten das Leben im Freistaat.