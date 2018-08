Migration

Immer weniger Menschen wohnen in Asylunterkünften

In den Asylunterkünften im Freistaat leben immer weniger Menschen. Ihre Zahl sei erstmals seit Oktober 2015 wieder unter die Marke von 100 000 gefallen, teilte Bayerns Innen- und Integrationsminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in München mit. Zum 1. August 2018 seien bayernweit exakt 99 961 Bewohner in Asylunterkünften erfasst gewesen – der niedrigste Stand seit fast drei Jahren.