Banken

Immobilienbanker wird Chefkontrolleur der BayernLB

Der frühere Immobilienbanker Wolf Schumacher wird neuer Aufsichtsratschef der BayernLB. Eine Sprecherin des Finanzministeriums bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ (Freitag). Finanzminister Markus Söder und Sparkassenpräsident Ulrich Netzer hätten sich auf den früheren Chef der Aareal Bank geeinigt. Er folgt Gerd Häusler, der neun Jahre an der Spitze des Kontrollgremiums stand, aber nach Ablauf seines Vertrags im April gehen will.