Immobilien

Immobilienbranche erwartet Preisanstiege in „B-Städten“

Die Immobilienbranche erwartet für die kommenden Jahre kräftige Preisanstiege in sogenannten B-Städten wie Leipzig, Nürnberg, Wiesbaden, Münster und Hannover. Das hat eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage unter knapp 1400 Teilnehmern der bevorstehenden Immobilienmesse Expo Real in München ergeben. Spitzenreiter ist Leipzig - fast die Hälfte der Befragten glaubt, dass dort die „beste Wertentwicklung“ zu erwarten ist.