Landkreis Deggendorf Immobilienunternehmer soll Geld seiner Kunden veruntreut haben Ein Immobilienunternehmer soll das Geld seiner Kunden in Höhe einer sechsstelligen Summe veruntreut haben. Nach mehreren Anzeigen hatten die Beamten Mitte Februar begonnen, gegen den Mann zu ermitteln, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Am Dienstag durchsuchten sie zwei Objekte des 38-Jährigen im Landkreis Deggendorf und nahmen ihn vorläufig fest.

dpa

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/David Inderlied/dpa/Symbolbild

Deggendorf.Der Mann wurde der Ermittlungsrichterin am Mittwoch vorgeführt und in Untersuchungshaft gebracht. Einzelheiten müssen laut Polizei noch ermittelt werden. Es sei damit zu rechnen, dass es am Ende mehr Geschädigte gibt als bislang bekannt. Nicht mitgeteilt wurde, wie viele Betroffene der Polizei bereits bekannt sind.