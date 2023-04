Wohnen Immobilienverband: Mieten steigen

Wohnungen in Bayerns Städten werden nach Einschätzung des Immobilienverbands IVD Süd sowohl knapper als auch teurer. Eine Entspannung auf dem seit Jahren angespannten Wohnungsmarkt sei derzeit nicht in Sicht. Das sagten IVD-Marktforscher Stephan Kippes und Makler aus Augsburg, Ingolstadt und München am Dienstag.

dpa