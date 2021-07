Anzeige

Freizeit Impfen im Freizeitpark: lange Schlange für die Spritze Es wurde dort geimpft, wo normalerweise Achterbahnen fahren, geschunkelt wird und es nach Zuckerwatte duftet: In Nürnberg gab es am Samstag eine Impfaktion auf dem Volksfestplatz.

Merken

Mail an die Redaktion Besucher des Freizeitparks "Nürnbärland" stehen für eine Impfaktion am Eingang in der Warteschlange. Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg.Schon vor Beginn habe sich eine Schlange von rund 80 impfwilligen Menschen gebildet, sagte Barbara Lauterbach vom Süddeutschen Schaustellerverband der Deutschen Presse-Agentur: „Wir sind zuversichtlich, dass das eine erfolgreiche Aktion wird.“

Noch bis in die Nacht hineinein sollten die Vakzine Biontech/Pfizer und Johnsen&Johnson geimpft werden. Das Angebot richtete sich an Schausteller, deren Personal und auch Besucher des Freizeitparks „NürnBärLand“. Diese Attraktion haben die Schausteller als Ersatz für die traditionellen Volksfeste in Nürnberg auf dem Gelände aufgebaut.

Die traditionellen Volksfeste dürfen wegen der Corona-Einschränkungen nicht stattfinden. Der Freizeitpark als Ersatzformat sei für viele Schausteller die erste Chance seit Herbst 2019, wieder Geld zu verdienen, betonte Lauterbach.

© dpa-infocom, dpa:210731-99-639863/2