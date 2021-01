Anzeige

Pandemie Impftermin im Internet vorbereiten Der künftige bayerische Gesundheitsminister teilt mit, dass am 11. Januar ein Registrierungsportal freigeschaltet wird.

Mail an die Redaktion Die Anmeldung zum Impfen soll in Bayern durch ein Online-Portal vereinfacht werden. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

München.Die Vereinbarung von Corona-Impfterminen soll in Bayern einfacher werden. Bayerns künftiger Gesundheitsminister Klaus Holetschek gab am Freitag bekannt, dass am 11. Januar ein neues Registrierungsportal freigeschaltet wird: „Hier können die Bürgerinnen und Bürger mit 1. Wohnsitz in Bayern bereits von zu Hause aus wichtige Informationen bereitstellen, die im Rahmen der Impfung relevant werden. Auf Basis dieser Daten können dann in einem nächsten Schritt ab dem 20. Januar konkrete Impftermine elektronisch vereinbart werden.“

Daneben werden aber auch weiterhin die telefonischen Terminvereinbarungen in den regionalen Impfzentren oder über die bundesweite Zentralnummer 116 117 möglich sein, um die Bürgerinnen und Bürger ohne Internetzugang bei der Registrierung zu unterstützen.

Der Gesundheitsstaatssekretät sagt: „Die Freischaltung des Registrierungsportals ist ein weiterer wichtiger Schritt im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Es besteht aber für Impfwillige kein Grund zur Hektik. Denn eine möglichst schnelle Registrierung führt nicht automatisch zu einem schnellen Impftermin. Die Vergabe der Impftermine orientiert sich vielmehr streng an der Zugehörigkeit zu der jeweils aufgerufenen Prioritätengruppe.“ Die Adresse lautet dann: www.impfzentren.bayern