Landtag In Bayern: 105 weitere Corona-Tote Die Corona-Zahlen steigen im Freistaat unaufhörlich weiter: Binnen eines Tages wurden 4983 Neuinfektionen gezählt.

Mail an die Redaktion Florian Herrmann (CSU), Leiter der bayerischen Staatskanzlei, spricht. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

München.Nach Angaben von Florian Herrmann (CSU) wurden in Bayern binnen 24 Stunden knapp 5000 Neuinfektionen von Covid-19 gezählt, zudem habe es 105 Todesfälle gegeben, sagte er am Donnerstag in einer Regierungsbefragung im Landtag.

Herrmann warnte eindringlich vor einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems. „Die Wahrscheinlichkeit, dass wir an die Grenzen der Belastbarkeit kommen, steigt“, sagte er und rief deshalb zur weiteren Reduzierung von Kontakten auf. „Dieses Virus folgt weder dem Kirchenjahr noch unseren persönlichen Plänen“, mahnte Herrmann.

Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sagte: „Aktuell spitzt sich die Lage in den Krankenhäusern zu, das muss man so deutlich sagen.“ In einigen Regionen kämen die Intensivstationen bereits an ihre Belastungsgrenze. Rund 3300 Corona-Patienten werden nach Angaben Humls derzeit auf Normal- und Allgemeinstationen behandelt, 663 in Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit - deutlich mehr als noch vor einigen Wochen. Zum Vergleich: Vor zwei Monaten wurden nach Humls Worten 55 Corona-Patienten in Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit behandelt.