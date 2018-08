Tiere

In Bayern 23 Fledermausarten - und alle sind gefährdet

Ihre dunklen Silhouetten sind vor dem Nachthimmel nicht immer leicht zu erkennen: Während der Europäischen Fledermausnacht am 25. August können Experten dabei helfen - und viel über die wendigen Flugkünstler berichten. Der Landesbund für Vogelschutz bietet bayernweit mehr als 30 Veranstaltungen zu den kleinen Insektenjägern an. Es gibt Exkursionen mit „Bat-Detektor“, der die Ultraschall-Rufe der geheimnisvollen Tiere hörbar macht, Infostände und Feste, wie der Verband am Freitag im fränkischen Hilpoltstein mitteilte.