Wetter In Bayern bleibt es sonnig und mild Auch heute gibt es in Bayern wieder viel Sonne.

Mail an die Redaktion Narzissen blühen in der Sonne. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

München.Die Temperaturen bleiben mild mit 21 Grad im Allgäu und bis zu 25 Grad im westlichen Franken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch am Donnerstag scheint die Sonne, von Norden her kommen im Tagesverlauf Wolken.

Am Karfreitag ist es in Bayern bewölkt mit gebietsweise längeren sonnigen Abschnitten. In den Alpen und im Vorland rechnet der DWD mit Regenschauern. Es wird kühler mit Höchsttemperaturen von 11 bis 19 Grad.

Am Samstag bleibt es zunächst wolkig. Ab dem Mittag kommen von Westen Auflockerungen. Es bleibt kühl bei maximal 9 Grad im Frankenwald und 15 Grad in Unterfranken.

