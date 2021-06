Anzeige

Mail an die Redaktion Michael Piazolo (Freie Wähler), Kultusminister von Bayern. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.000 sogenannte digitale Klassenzimmer. „Die Digitalisierung unserer Klassenzimmer hat in der letzten Zeit einen großen Schub gemacht“, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Freitag in München. Die Regierung habe damit ihr gestecktes Ziel zwei Jahre früher erreicht als geplant. „Mein Dank geht auch an die Kommunen, die uns beim Erreichen dieses Ziels unterstützt haben.“

Gerade in der Corona-Pandemie habe sich die gute Ausstattung der Schulen als sehr wertvoll erwiesen, sagte Piazolo. Die Digitalisierung bleibe aber weiterhin eine Daueraufgabe. Digitale Klassenzimmer verfügen mindestens über einen entsprechenden Lehrerarbeitsplatz, einen fest installierten Beamer oder Großbildmonitor, eine Dokumentenkamera und einen WLAN-Zugriff auf das Internet sowie Schulnetz.

