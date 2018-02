Auto In Bayern weiter viel Widerstand gegen Dieselfahrverbote Das Bundesverwaltungsgericht hat seine Entscheidung über die rechtliche Zulässigkeit von Diesel-Fahrverboten erst einmal vertagt. In Bayern bleibt indessen die Haltung dazu klar.

Mail an die Redaktion In Bayern gibt es große Proteste zu möglichen Dieselfahrverboten. Foto: Jan Woitas/Archiv

München.Die bayerische Staatsregierung wie auch die Wirtschaft lehnen pauschale Fahrverbote für Dieselfahrzeuge zur Verbesserung der Luftqualität weiter ab. Alternative Maßnahmen seien vorzuziehen, etwa ein besserer Verkehrsfluss und mehr E-Autos, hieß es am Donnerstag im Wirtschaftsministerium. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig will am kommenden Dienstag über die Zulässigkeit von Diesel-Fahrverboten für eine bessere Luft in Städten entscheiden. Das Gericht hatte am Donnerstag getagt, die Entscheidung aber verschoben.

Sinnvoll sei es, anstelle von Fahrverboten den Umstieg auf die Elektromobilität zu fördern und das Nahverkehrsangebot auszubauen, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums am Donnerstag. „Wir kommen eher von der Anreizseite als von der Verbotsseite, weil Fahrverbote die bayerische Wirtschaft hart treffen würden.“ Die bayerische Staatsregierung hat dazu bereits ein Maßnahmenpaket beschlossen.

Auch Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU) lehnt pauschale Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Großstädten ab. Dies treffe viele Bürger in unverhältnismäßiger Weise und könne den Wirtschaftsstandort Bayern gefährden.

Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vwb) bekräftigte ebenfalls ihr Nein zu Fahrverboten. „Pauschale Verbote hätten fatale Folgen. Handwerk und Gewerbe sind auf umfassende Transportmöglichkeiten existenziell angewiesen. Der Liefer- und Kundenverkehr wäre massiv betroffen“, warnte Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. „Eine Enteignung durch Nutzungsverbote darf es nicht geben.“ Diesel-Fahrer müssten sich auf Bestandsschutz verlassen können, da ihre Fahrzeuge bei der Anschaffung den Normen entsprachen. Innerstädtische Fahrverbote könnten allein im Großraum München bis zu 300 000 Diesel-Fahrer treffen, Privatpersonen wie Gewerbetreibende.

Die Handwerkskammer für München und Oberbayern schätzt, dass zwischen 80 und 90 Prozent der Betriebe in der Region auf Dieselfahrzeuge setzt. Oft fehlten Alternativen, sagte ein Sprecher. In München würde ein Fahrverbot demnach drei von vier Betrieben unmittelbar treffen. Rund ein Drittel sieht sich laut Handwerkskammer durch die Einführung eines sofortigen Diesel-Fahrverbots in der Existenz bedroht. Handwerkskammer und Betriebe hoffen dem Sprecher zufolge im Falle eines Verbots auf Ausnahmeregelungen und lange Übergangs fristen.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte schon früher klargestellt, dass es im Falle von Zufahrtsbeschränkungen Übergangsfristen und Ausnahmeregelungen für den Wirtschaftsverkehr, Taxen und Einsatzkräfte geben müsse. Zuständig sei aber nicht die Stadt, sondern die Staatsregierung, die das Thema der Regierung von Oberbayern übertragen habe. Sollten Fahrverbote vom Gericht kommen, brauche es die blaue Plakette. Nur so könne verhindert werden, dass alle Autofahrer ausgesperrt werden. Über eine blaue Plakette für weniger belastende Autos müsste die Bundesregierung entscheiden.

In Städten sind Dieselmotoren die Hauptquelle für gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid. Ende Januar hatte das Verwaltungsgericht München den Freistaat Bayern zu einem Zwangsgeld von 4000 Euro verurteilt, weil er kein Diesel-Fahrverbot in München plant. Der bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte den Freistaat zuvor zur Planung von Fahrverboten verpflichtet, damit die Grenzwerte endlich eingehalten werden. Die Luft in München ist zwar besser geworden. Dennoch übersteigt der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid an mehreren Straßenabschnitten immer noch den Grenzwert.