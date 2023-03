Einzelhandel In Bayern werden zehn Galeria-Filialen geschlossen

Die Filialschließungen beim Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof treffen in Bayern zehn Häuser. Das geht aus einer Liste mit Schließungen hervor, die das Unternehmen am Montag verbreitete. Zum 30. Juni ist demnach in den Häusern Coburg, Erlangen, München Bahnhof, Nürnberg Königstraße und Nürnberg-Langwasser sowie Regensburg Neupfarrplatz Schluss. In der zweiten Schließungswelle zum 31. Januar trifft es Häuser in Bayreuth, Kempten, Rosenheim und Schweinfurt.

dpa