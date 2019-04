Freizeit In Bayerns Parks blühen die Baustellen Besucher müssen sich auf Sperrungen einstellen: In vielen Anlagen wird diesen Sommer saniert und neu gebaut.

Merken

Mail an die Redaktion In voller Blüte stehen die japanischen Zierkirschen im Hofgarten der Residenz. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv

München.Sanierungsmaßnahmen stehen an, um die Anlagen in Schuss zu halten. Mancherorts entstehen sogar ganz neue Anlagen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. So sind unter anderem in den Hofgärten in Würzburg und München, im Karl-Bauer-Park in Regensburg und im Kirchpark in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) Sanierungen geplant.

Auch im Park von Schloss Linderhof in Ettal stehen mehrere Baumaßnahmen an: Es werden unter anderem die Kaskaden instand gesetzt. In Landshut und Nürnberg dürfen sich Spaziergänger indes auf neue Parks freuen.

Hier geht es zum Bayern-Teil.