Unfall In Kurve gestürzt: Motorradfahrer stirbt in Niederbayern

Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Niederbayern gestorben. Der Mann sei zuvor in einer Kurve nahe Grainet (Landkreis Freyung-Grafenau) gegen die Leitplanke geprallt und gestürzt, teilte die Polizei mit. Der Rettungsdienst versuchte den 60-Jährigen vor Ort zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Er starb noch an der Unfallstelle. Warum der Mann gegen die Leitplanke gefahren war, war zunächst nicht bekannt.

dpa