Kommunen In München greift die Corona-Notbremse Seit Ostersonntag gelten in München wieder schärfere Corona-Regeln.

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

München.Dazu zählt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr. Museen, der Tierpark Hellabrunn und viele Geschäfte müssen wieder schließen. Auch Kontakte müssen eingeschränkt werden.

Nachdem in der Landeshauptstadt an drei Tagen in Folge der kritische Inzidenzwert von 100 überschritten worden war, trat die sogenannte Corona-Notbremse in Kraft. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass am Samstag und Sonntag die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen wieder unter 100 lag. Laut Robert Koch-Institut (RKI) betrug der Wert am Ostersonntag in München 94,5.

Bayernweit steigen die Neuinfektionen. Ein Großteil der Landkreise und kreisfreien Städte im Freistaat hat den Inzidenzwert von 100 überschritten. Spitzenreiter war am Sonntag die Stadt Hof mit 469,2 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen einer Woche.

