Wohnen In München und Stuttgart sind Studentenbuden am teuersten Studentinnen und Studenten müssen für ihre Miete immer tiefer in die Tasche greifen. Im Schnitt liegen die Mietpreise für Studentenwohnungen nochmal 5,9 Prozent über dem Vorjahr, wie aus dem Studentenwohnreport 2022 des Finanzdienstleisters MLP und dem Institut der deutschen Wirtschaft hervorgeht, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die Mietpreise haben demnach in allen 38 untersuchten Hochschulstädten angezogen - in Berlin sogar um 18,5 Prozent.

Blick auf die Innenstadt. Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Stuttgart.Teuerster Studienort bleibt München, wo Studierende für eine 30 Quadratmeter große Musterwohnung in Hochschulnähe 787 Euro berappen müssen. Stuttgart liegt fast gleichauf mit 786 Euro. In Berlin zahlen Studenten für die Musterwohnung 718 Euro. In Chemnitz hingegen kostet die Muster-Studentenbude 224 Euro Miete. Es handelt sich um Beträge für Warmmieten.