Wetter In Ostbayern droht ein Schneechaos Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall und Verwehungen. Auch die Bahn kündigt bereits Verzögerungen an.

Mail an die Redaktion Der Wetterdienst erwartet beispielsweise im Landkreis Cham bis zu 30 Zentimeter Neuschnee. Foto: Benjamin Nolte/dpa

München.Jetzt kommt der Winter mit Vollgas – und das pünktlich zum Ferienende. Nicht nur am Freitag, sondern auch am Wochenende werden in Ostbayern flächendeckend Schneefälle erwartet. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) muss mit Neuschneemengen von bis zu 30 Zentimetern im Landkreis Cham gerechnet werden. Im Großraum Regensburg soll es dagegen bei wenigen Zentimetern bleiben.

Ab Freitagabend warnen die Meteorologen zudem vor Schneeverwehungen durch teils kräftigen Wind. Davon betroffen sind vor allem die Landkreise Cham und Schwandorf. In der ganzen Region soll es sehr glatt werden. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Autofahrten sollten laut DWD vermieden werden. Stellenweise könnten Straßen unpassierbar sein.

Bahn warnt vor Ausfällen

Auch der Bahnverkehr kommt zum Wochenende ins Straucheln. Für die noch stärker betroffenen Regionen am Alpenrand kündigt die Deutsche Bahn bereits vorab Verspätungen an und bittet Reisende, sich laufend zu informieren. „Ab Freitagabend sind in Bayern Beeinträchtigungen im Bahnverkehr aufgrund Wintereinbruch möglich“, warnte die Deutsche Bahn vorab auf Anzeigen an den Bahnhöfen etwa in München. „Bitte informieren Sie sich vorab.“

Unfälle in Ostbayern

Bereits in den vergangenen Tagen hatte der Wintereinbruch in Ostbayern schon für zahlreiche Unfälle gesorgt. Auf der B15n im Kreis Regensburg schlitterte ein Auto mit fünf Personen in den Graben. Bei Regenstauf überschlug sich am Mittwoch ein Auto, ebenso wie am Donnerstag bei Hahnbach.

