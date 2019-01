Prozesse

In Prozess um Tod von Maurice K. Haftstrafen gefordert

Im Prozess um den gewaltsamen Tod des Schülers Maurice K. im Frühjahr 2018 in Passau hat die Staatsanwaltschaft nach Gerichtsangaben für die vier Angeklagten Haftstrafen zwischen drei Jahren und vier Jahren und drei Monaten gefordert, in einem Fall zwei Jahre ausgesetzt zur Bewährung. Die Verteidiger sahen bei einem der Angeklagten eine Haftstrafe und bei zweien Freispruch als angemessen an. Der vierte Angeklagte soll nach dem Willen seines Verteidigers Sozialstunden leisten und in einer Jugendeinrichtung bleiben. Die Plädoyers waren am Mittwoch unter Ausschlus der Öffentlichkeit gehalten worden. Die Urteile sollen am 17. Januar gesprochen werden, wie Landgerichtspräsidentin Eva-Maria Kaiser-Leucht am Donnerstag mitteilte.