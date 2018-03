Notfälle In Rosenheim fielen Schüsse Ein Mann hat auf eine 26-Jährige geschossen. Die junge Frau wurde schwer verletzt. Die Polizei hat den Tatort abgeriegelt.

Merken

Mail an die Redaktion Die Kripo Rosenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Symbolfoto: Bastian Winter

Rosenheim.Im Zentrum der Stadt Rosenheim in Oberbayern hat ein 59-Jähriger am Freitagabend auf eine 26-Jährige geschossen. Das Opfer sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Der 59 Jahre alte Tatverdächtige wurde am Ort von Zeugen festgehalten und dann von der Polizei festgenommen. Die Polizei riegelte den Tatort in der Stadtmitte ab, die Kripo Rosenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Details zum Hintergrund des Vorfalls und zu einer möglichen Beziehung zwischen den beiden Personen nannte die Polizei zunächst nicht. (dpa)

Weitere Artikel aus Bayern lesen Sie hier!