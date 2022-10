Mitten am Tag In Schlangenlinien auf B388: Autofahrer mit 3,6 Promille gestoppt

Vilsbiburg, Stadt.Mit über 3,5 Promille war ein Autofahrer am helllichten Tag auf der B388 im Landkreis Landshut unterwegs. Als die Polizei den Mann stoppen wollte, fuhr er zunächst einfach weiter.

Am Freitag um kurz vor 12 Uhr hatte ein Zeuge einen Autofahrer gemeldet, der auf der B388 bei Binabiburg in Schlangenlinien unterwegs ist. Mehrfach fuhr das Fahrzeug über die Mittellinie und über den rechten Fahrbahnrand. Der Zeuge fuhr hinter dem Fahrzeug her und leitete so eine Streifenbesatzung zum aktuellen Standort.







Dieder hatte sich mittlerweile auf die B299 verlagert. Als die Beamten das Fahrzeug bei Neumarkt St.Veit stoppen wollten, fuhr dieser einfach weiter. Erst auf Höhe von Furth (Landkreis Mühldorf am Inn) konnte der Wagen gestoppt werden.

Aus dem Fahrzeug war laut Polizei „starker Alkoholgeruch“ zu vernehmen. Der erste Eindruck bestätigte sich mit dem Testergebnis: 3,6 Promille zeigte das Messgerät laut Polizei an. Der ausländische Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet zudem eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

