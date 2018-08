Unfälle In Stauende gerast - Mann stirbt in Kleintransporter

Mail an die Redaktion Ein Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Amberg.Ein 25-jähriger Transporterfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 6 nahe Amberg ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, raste er mit seinem Kleintransporter in ein Stauende und krachte mit voller Wucht in einen Autotransporter. Der 25-Jährige starb noch in den Trümmern. Die Autobahn war nach dem Unfall am Mittwochabend stundenlang für den Verkehr gesperrt.