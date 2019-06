Brände In Straubing: Menschen aus Haus gerettet Das Feuer brach in einem Mehrfamilienhaus aus. Die Einsatzkräfte konnten am Freitagmorgen einen Verletzten bergen.

Straubing.In einem Sechs-Familien-Haus in der Uferstraße in Straubing brach am Freitagmorgen Feuer aus. Der Brand entstand in einer Wohnung im zweiten Stock. Die Retter konnten einen Verletzten retten. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.

Alle Bewohner wurden aus dem Gebäude geholt. Mindestens ein Mensch wurde verletzt, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Der Polizei zufolge brach der Brand um kurz vor sechs Uhr aus und war schnell gelöscht. Die Wohnung im zweiten Stock eines sechsgeschossigen Hauses war stark verraucht. Die Brandursacheist noch unklar.

