Kriminalität In U-Bahnhof: Mann bedroht Fahrgäste mit Messer Mit einem Messer hat ein Betrunkener an einem Nürnberger U-Bahnhof mehrere Fahrgäste bedroht.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht der Polizei. Foto: Patrick Pleul/Archivbild

Nürnberg.Der 23-Jährige sei aggressiv auf Leute zugegangen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beamten überwältigten den Mann am Montagabend mit Pfefferspray. Verletzt worden sei niemand. Er kam in eine Psychiatrie.