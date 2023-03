Chiphersteller Infineon kündigt Kauf von Gan Systems in den USA an

Infineon hat eine kleinere Übernahme in den USA angekündigt. Der deutsche Chiphersteller erwirbt Gan Systems, einen Hersteller von leistungsstarken Halbleiter-Elementen aus Galliumnitrid, wie Infineon am Donnerstagabend in Neubiberg bei München mitteilte.

dpa