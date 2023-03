Verbraucher Inflation in Bayern im Februar bei 8,8 Prozent

Die Inflation ist in Bayern im Februar auf hohen Niveau geblieben. Mit 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat lag sie ebenso hoch wie im Januar, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Zu den stärksten Preistreibern gehörten Nahrungsmittel, die um 21,2 Prozent zulegten sowie Haushaltsenergie die sich um 32,4 Prozent verteuerte. Kraftstoffe (+3,7 Prozent) spielten dagegen keine so große Rolle mehr wie zuletzt.

dpa