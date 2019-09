Kriminalität Ingolstadt: Drogen an Schüler verkauft Der 22-Jährige soll den Schüler nach mehrfach mit Marihuana und Ecstasy versorgt haben. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Ingolstadt.Ein 22 Jahre alter Mann soll einem 16-jährigen Schüler über Monate Drogen verkauft haben – nun sitzt er in Untersuchungshaft. Rauschgiftfahnder nahmen ihn am Mittwoch fest, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte.

Der 22-Jährige soll den Schüler nach ersten Erkenntnissen mehrfach mit Marihuana und Ecstasy versorgt haben. Beschafft haben soll er die Drogen über das Darknet, einem versteckten Teil des Internets. Ein Richter erließ Untersuchungshaft. Gibt ein über 21-Jähriger Drogen an Minderjährige ab, wird dies laut Gesetz mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.

Am vorigen Wochenende war eine 16-jährige Schülerin ebenfalls in Ingolstadt nach dem Konsum von Marihuana und Ecstasy gestorben. Ein Zusammenhang zum jetzigen Fall des verhafteten 22-Jährigen bestehe bislang nicht, sagte der Polizeisprecher.

