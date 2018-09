Fussball Ingolstadt-Manager Vier fordert „unangenehme Mannschaft“ Sportdirektor Angelo Vier fordert von seinem FC Ingolstadt eine Rückbesinnung auf ehemalige Erfolgstugenden. Der 47-Jährige sagte dem „Donaukurier“ (Dienstag), die Oberbayern haben sowohl genug kampfstarke als auch technisch versierte Akteure im Kader für die 2. Fußball-Bundesliga. „Jetzt müssen wir eine Symbiose finden. Auch die spielerisch starken Jungs müssen dagegenhalten, auch wenn es vielleicht keinen Spaß macht. Wir müssen wieder dahin kommen, wofür der FCI in der Bundesliga stand. Da hieß es, dass das eine unangenehme Mannschaft ist, gegen die keiner gerne spielen möchte.“

Ingolstadt.Der FCI rangiert nach vier Spieltagen mit nur fünf Zählern auf dem zwölften Tabellenplatz, was nicht zufriedenstellend ist. Die Schanzer verloren zum Auftakt in Regenburg mit 1:2 und kamen gegen Fürth und in Magdeburg nicht über zwei 1:1-Unentschieden hinaus. Zuletzt feierte das Team beim 3:2 daheim gegen Aue den ersten Saisonsieg. „Wenn wir in der Liga zwei Punkte mehr auf dem Konto hätten, wäre es gut, dann wäre das ein gelungener Start“, resümierte Vier.

Weil Ingolstadt zudem in der ersten Pokalrunde an Paderborn (1:2) scheiterte, gab es Kritik an Chefcoach Stefan Leitl. „Das finde ich schon extrem“, sagte Vier dazu und meinte, dass das Trainerteam sich noch entwickeln und an den Aufgaben wachsen werde. „Das Anspruchsdenken im Umfeld ist schon sehr groß. Wenn jemand jede Woche einen klaren Sieg sehen will, dann muss man ein Stückchen weiter fahren“, bemerkte Vier. „Es gibt in Deutschland nur eine Mannschaft, die das aktuell liefern kann. Das ist der FC Bayern München.“