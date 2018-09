Fussball

Ingolstadt motiviert vor Bochum-Spiel

Der FC Ingolstadt fühlt sich bereit für den ersten Auswärtssieg dieser Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr) beim VfL Bochum lobte Coach Stefan Leitl die Trainingsmoral seiner Schützlinge in der Länderspielpause. „Wenn ich meinen Jungs ein Zeugnis ausstellen könnte, würden sie eine 1 bekommen“, erzählte er am Freitag. „Es war unfassbar, wie sie gearbeitet haben, mit Intensität, Engagement, Elan, wie ich es selten bei einer Mannschaft gesehen habe.“