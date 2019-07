Kriminalität Ingolstadts Ex-OB legt Teilgeständnis ab Der CSU-Politiker räumte im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften ein, dass er Vergünstigungen bekommen hat.

Mail an die Redaktion Alfred Lehmann (M, CSU), ehemaliger Oberbürgermeister von Ingolstadt, mit seinen Anwälten Jörg Gragert (l) und Andreas Mariassy (r). Foto: Peter Kneffel/dpa

Ingolstadt.In einem Prozess um Korruption bei Immobiliengeschäften hat der angeklagte Ex-Oberbürgermeister von Ingolstadt, Alfred Lehmann, ein Teilgeständnis abgelegt. Der 69 Jahre alte CSU-Politiker räumte am Dienstag ein, dass er Ausbauleistungen bei erworbenen Immobilien zu günstig erhalten habe. Als damaliger Amtsträger hätte er die Angebote nicht annehmen dürfen, sagte er vor dem Landgericht Ingolstadt.

Lehmann wird vorgeworfen, seiner Familie durch mehrere Immobilienkäufe finanzielle Vorteile in Höhe von etwa einer Dreiviertelmillion Euro verschafft zu haben. Zu Beginn des Korruptionsprozesses hatte er die Vorwürfe zurückgewiesen.

Lehmann war von 2002 bis 2014 Oberbürgermeister in der oberbayerischen Großstadt. Er war in dieser Funktion auch in zwei Aufsichtsgremien, die für die Immobiliengeschäfte zuständig waren, um die es in dem Verfahren geht. Lehmann hatte nach dem Verkauf von öffentlichen Flächen in den sanierten Wohnanlagen privat Immobilien erworben. Dabei soll er die Objekte deutlich unter dem Marktpreis erhalten haben. (dpa)

