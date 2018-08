Fussball Ingolstädter Kittel vor Startelfeinsatz gegen Fürth

Mail an die Redaktion Sonny Kittel spielt den Ball. Foto: Daniel Karmann/Archiv

Ingolstadt.Nach dem verpatzten Start in die 2. Bundesliga hat Trainer Stefan Leitl Fußball-Offensivspieler Sonny Kittel einen Einsatz von Beginn an beim Heimauftakt in Aussicht gestellt. „Sonny hat große Teile der Vorbereitung verpasst und hatte noch nicht die Kraft zu spielen. Er ist fit, ob es für 90 Minuten reicht, weiß ich nicht. Er wird aber wahrscheinlich von Anfang an spielen“, sagte Leitl vor dem Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am Freitag (18.30 Uhr/Sky). Kittel hatte wegen einer Sommergrippe Trainingsrückstand. Der 25-Jährige kam beim 1:2 gegen den SSV Jahn Regensburg am vergangenen Wochenende nicht zum Einsatz.