Fussball

Ingolstädter Morales wechselt zu Aufsteiger Düsseldorf

Alfredo Morales wechselt vom FC Ingolstadt zu Fortuna Düsseldorf und damit in die Fußball-Bundesliga. Das gab der Aufsteiger aus dem Rheinland am Dienstag bekannt. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Dass der amerikanische Nationalspieler die Schanzer nach fünf Spielzeiten verlassen werde, hatte der FCI bereits vor dem letzten Zweitliga-Spieltag am vergangenen Sonntag verkündet.